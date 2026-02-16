Коммунальные службы Химок убрали снег в микрорайоне Подрезково

В микрорайоне Подрезково и Новых Химках коммунальщики провели очистку улиц от снега и наледи. По вопросам уборки снега рекомендуется звонить на единую горячую линию администрации округа: +7 (495) 793 01 01.

Работы охватывают дворы, автомобильные дороги и пешеходные маршруты в разных микрорайонах.

В Подрезково специалисты очищали от снега и наледи улицы Центральную, Советскую, Мира и Новозаводскую. Дворники расчистили проезжую часть, тротуары, пешеходные зоны и козырьки домов. Для борьбы с крупными снежными навалами задействована специализированная техника: тракторы, экскаваторы и мини-погрузчики. Проблемные участки обрабатывают противогололедными материалами.

Параллельно уборка идет в Новых Химках. Работы проводят на улицах Строителей, Машинцева, 9 Мая, Лавочкина, Горшина, Бабакина, Молодежной, Дружбы, Юбилейном проспекте, проспекте Мельникова и в микрорайоне Планерная.