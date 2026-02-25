Коммунальные службы Химок расчистили Подрезково после снегопада

В микрорайоне Подрезково Химок прошли работы по уборке снега. Специалисты расчистили от снега улицы Новозаводскую, Московскую, Северную, Железнодорожную, Комсомольскую, Мира и Советскую.

В приоритете — пешеходные зоны, дороги общего пользования, дворовые территории, подходы к остановкам общественного транспорта и социальным объектам. Работы ведутся в усиленном режиме. К уборке привлечена специализированная техника, включая тракторы и погрузчики, а также дворники, которые обрабатывают тротуары и входные группы.

Администрация напоминает водителям о необходимости убирать личные автомобили с проезжей части во время работы снегоуборочной техники. Это позволит провести очистку максимально качественно и оперативно.

По всем вопросам, связанным с уборкой снега, жители могут обратиться на единую горячую линию администрации: +7 495 793-01-01, в случае экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.