Коммунальные службы Химок провели уборку снега

Сотрудники управляющих компаний и спецтехника расчищают дворы, проходы к домам и контейнерные площадки. Особое внимание уделяется территориям с большим потоком людей и социальным объектам.

В уборке дворов в Химках задействованы более 170 дворников, а также тракторы, экскаваторы и мини-погрузчики. Специалисты расчищают пешеходные дорожки и подъезды к домам, чтобы обеспечить безопасное передвижение жителей.

Приоритет отдается пешеходным зонам, дорогам общего пользования, подходам к остановкам и социальным объектам. Жителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, следить за объявлениями в общедомовых чатах и по возможности убирать личный транспорт, чтобы техника могла быстро очистить парковки.

По вопросам уборки снега можно обратиться на единую горячую линию администрации по телефону: +7 (495) 793-01-01.