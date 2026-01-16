Коммунальные службы Химок продолжили уборку снега на ключевых улицах

Работы продолжились сегодня, 16 января, и ведутся у остановочных павильонов и территорий, в Подолино рядом с жилым комплексом «Велтон парк», на улице Некрасова в Сходне, на улице Кирова, на Ленинском проспекте и других.

Коммунальные службы трудятся ежедневно по всем микрорайонам. Дворники и снегоуборочная техника, среди которой комбинированные дорожные машины, тракторы и мини-погрузчики, в первую очередь расчищают самые загруженные и оживленные участки, а потом переходят к локальным. Работы продолжатся до тех пор, пока последствия циклона не будут полностью устранены.

Задать вопросы о содержании территорий можно по телефону Единой горячей линии администрации: +7 (495) 793-01-01.