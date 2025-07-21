Коммунальные службы Химок начали устранять последствия непогоды

Коммунальные службы Химок продолжают бороться с последствиями ливня, который обрушился на город ночью. Откачивать скопившуюся воду в первую очередь начали по адресам, на которых были зафиксированы наиболее серьезные подтопления.

Так, специалисты выехали на точки в микрорайонах Подрезково, Сходня и на улицу Панфилова недалеко от дома № 12.

Автомобилистов предостерегают заранее знакомиться с картой перекрытия дорог и выбирать наиболее свободные маршруты.

Отметим, что в работах задействованы специалистов коммунальных служб и специальная техника, а сотрудники территориальных управлений микрорайонов города продолжают мониторить ситуацию.

Напомним, что в Химках действует горячая линия администрации: + 7(495)-793-01-01.