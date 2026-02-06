Коммунальные службы Дзержинского вывезли более 20 тысяч кубометров снега

С начала снегопадов коммунальные службы города Дзержинский активно вывозят снег. По словам директора коммунального предприятия «Наш дом — Дзержинский» Александра Мерзликина, уже вывезено более 20 000 кубометров снега. Это эквивалентно тысяче рейсов КамАЗ-самосвала с кузовом на 20 кубометров.

В уборке задействованы более 60 специалистов и разнообразная техника: 9 тракторов с щетками и пескоразбрасывателями, универсальная дорожная машина, мощный погрузчик «Амкодор», КамАЗ и две «Газели».

Коммунальщики тщательно очищают тротуары, например, около гимназии № 4, до асфальта, чтобы обеспечить безопасность дороги до учебы для детей. Уборка ведется повсеместно: скверы, парки, центральные улицы и дворы обрабатываются без остановки.

Жители города также активно участвуют в уборке, используя лопаты и проявляя неравнодушие. Они очищают подходы к подъездам и пешеходные дорожки.