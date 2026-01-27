Коммунальные службы Дубны подготовились к новому снегопаду

Мобилизацию техники и персонала завершили в округе. В первую очередь будут расчищены магистрали, пути общественного транспорта и подъезды к социальным объектам.

В округе оперативно начали выполнять поручение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева: весь парк снегоуборочной техники и бригады коммунальщиков готовы к борьбе со стихией. Ожидается, что снегопад, начавшийся 26 января в 22:00, продлится не менее двух суток и принесет до полуметра осадков.

Муниципальное учреждение «Чистый город» полностью укомплектовано. В его распоряжении — 40 единиц снегоуборочной техники и более 100 сотрудников. Вся техника уже вывозит выпавший снег с общественных пространств и парковок. Дороги расширили и подготовили к складированию нового снега.

К работам также готовы присоединиться представители управляющих компаний и градообразующих предприятий города с собственной техникой и бригадами. В приоритетах — расчистка центральных дорог, маршрутов общественного транспорта, подъездов к больницам и школам, дворовых территорий. Для безопасности движения снег на полигон будут вывозить незамедлительно.

Глава округа Максим Тихомиров предупредил жителей о возможном гололеде и снежных заносах. Он добавил, что ночью ожидаются порывы южного ветра до 15 метров в секунду. В экстренных случаях следует обращаться по номеру 112.