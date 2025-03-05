Коммунальные службы Дубны оперативно справились с последствиями снегопада

Обрушившийся в ночь на 5 марта на Подмосковье снегопад не стал неожиданностью для коммунальных служб городского округа. На дороги города сразу же выехала уборочная техника.

Комбинированные дорожные машины работали ночью и быстро справились с очисткой дорог. Рано утром коммунальщики продолжили уборку тротуаров, парков и скверов. Дороги очищают от снега и грязи шесть тракторов.

Глава Дубны Максим Тихомиров рассказал, что к этому сезону были закуплены компактные трактора МТЗ 320, которые оптимально подходят для выполнения уборочных работ.

На улицы наукограда также вышли бригады специалистов, которые помогают убирать снег вручную. В первую очередь они трудятся в парках и скверах.

Вечером синоптики снова прогнозируют снегопад, но коммунальные службы готовы к любому сценарию.

Автопарк уборочной техники в муниципалитете насчитывает 43 спецмашины. В их числе переданные правительством региона две «Газели», два экскаватора-погрузчика, два мини-погрузчика, самосвал, два трактора и 48 ручных роторных снегоуборщиков.