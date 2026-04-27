Коммунальные службы Домодедово борются с непогодой

В городском округе Домодедово с раннего утра коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме. Их задача — обеспечить безопасное передвижение автомобилей и пешеходов. Для расчистки тротуаров и пешеходных зон задействована спецтехника: тракторы с щетками и ковшами.

По городу также работают мобильные бригады, которые приводят в порядок остановки общественного транспорта. Из-за сложных погодных условий на дорогах сохраняются затруднения в движении, поэтому возможны задержки общественного транспорта. Жителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты.

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева отметила, что для более эффективной координации работы коммунальных служб в округе созданы оперативные штабы. Они принимают и обрабатывают обращения жителей.