Коммунальные службы Чехова устраняют последствия сильного снегопада

В городском округе Чехов 21 и 22 февраля коммунальные и дорожные службы активно устраняли последствия сильного снегопада, который обрушился на регион. На юге и юго-востоке Подмосковья, включая Чехов, выпала около половины месячной нормы осадков.

С пяти часов утра коммунальные службы, управляющие компании и дорожные рабочие приступают к уборке снега. В ведении управляющей компании «Лопасня» находятся девять многоквартирных домов на улицах Чехова и Вокзальной, Вишневом бульваре. УК «Порядок» обслуживает несколько жилых домов на улицах Чехова, Вишневая и Лопасненская. А МБУ «Чеховское благоустройство» отвечает за более чем 400 зданий по всему округу.

Дворники управляющих компаний в первую очередь убирают снег у входных групп: на ступеньках и крыльцах, проходах к подъездам. Затем очищают тропинки, тротуары, пешеходные дорожки и автостоянки. Для этого используют фронтальные погрузчики и экскаваторы, мини-погрузчики и мини-тракторы. В труднодоступных местах применяют ручной бензо- и электроинструмент и обычные лопаты.

Всего в уборке округа задействовано более 300 сотрудников различных организаций, которые используют 59 единиц спецтехники. Собранные кучи снега вывозят на три площадки для складирования. С начала зимы из дворов и с общественных территорий вывезли более 16 тысяч кубометров снега и льда, а с улиц и тротуаров — свыше 26 тысяч.

Заявки по уборке снега в УК «Лопасня» можно подавать по телефону 8(495) 147-64-27, а в УК «Порядок» — по номеру 8(496) 727-97-91. Обращения по поводу очистки региональных трасс принимают в «Мосавтодоре» на «горячую линию» 8-800-250-40-04, а касательно содержания местных дорог, тротуаров и т.д. — в МБУ «Чеховское благоустройство»: 8-800-300-87-43.