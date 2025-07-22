Коммунальные службы Чехова устранили последствия непогоды

На Вокзальной площади в Чехове две рябины упали в грозу на фасад жилого дома. Последствия непогоды устранили сотрудники управляющей компании «Чеховское благоустройство».

Местные жители оперативно создали заявку на региональный портал «Добродел», а также на единую линию экстренных вызовов 112. Поскольку больших повреждений ветки не нанесли и угрозы целостности зданию не представляли, заявку рассмотрели и приняли в работу в управляющей компании.

Муниципальное бюджетное учреждение «Чеховское благоустройство» отвечает за содержание и уборку придомовой территории. При помощи автокрана-вышки из автопарка рабочие спилили ветки и стволы рябины. Через некоторое время остатки измельчат и уберут.

В ведении «Чеховского благоустройства» находятся более 600 многоквартирных домов, а также дворов и проездов муниципального значения.