Коммунальные службы Чехова приступили к расчистке сельских дорог

Первая смена коммунальных служб выходит на работу в три часа ночи, в шесть часов утра к ним присоединяются дорожные рабочие, дворники и уборщики территорий. За каждой единицей техники и каждым рабочим закреплена определенная территория, уборка которой отслеживается в режиме реального времени специализированными службами.

Рабочие очистят Леноново, Хоросино, Пешино, Растовка, Высоково, Кармашовка, Лопино, Петропавловка, Радутино, Капустино, Горелово, Ермолово, Луч, Кулаково, Сафоново, Сенино, Чепелево, Якшино, Ивановское, Сергеево, Игумного, Солодовка, Березки, Столбовая, Дмитровка, Бавыкино, Баранцево, Завалипьево, Карьково. Крюково, Люторецкое, Мальцы, Перхурово, Чудиново, Васькино.

«Каждый день километр за километром наши сотрудники прикладывают все силы, чтобы жители в минимальной степени ощутили на себе последствия обильных снегопадов. В соответствии с действующими стандартами в первую очередь очищаются особо опасные участки дорог, дороги с интенсивным движением и автобусными маршрутами, а также городские дороги и населенные пункты с твердым покрытием. Дороги с грунтовым покрытием содержатся в плотном снежном накате. Во дворах внимание сначала уделяется входным группам в многоквартирные дома, лестницам, пандусам, спускам, подъездам к контейнерным площадкам, тротуарам и пешеходным дорожкам, а также проездам. После этого приступаем к очистке парковочных зон, детских и спортивных площадок», — отметил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.