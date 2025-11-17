Коммунальные службы Чехова перевели в режим повышенной готовности

Все службы округа готовы к вызовам погоды. В первый день снегопада они выехали на улицы города.

«Коммунальные службы Чехова держат на контроле дорожную обстановку. С раннего утра 61 единица техники и 178 дворников проводят очистку и обработку дорог, общественных территорий и дворовых пространств», — сообщил глава округа Михаил Собакин.

По прогнозам синоптиков, на территории Московской области в ближайшие недели ожидается выпадение осадков.

После снегопада в первую очередь будут чистить посадочные площадки на остановках общественного транспорта, тротуаров, подходов и подъездов к социально значимым объектам. На автомобильных дорогах очередность уборки и обработки противогололедными материалами зависит от категории дороги.

По вопросам расчистки снега во дворах можно обращаться по номерам телефонов своих управляющих компаний. Уборка дорог и общественных территорий: 8-800-300-87-43. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по единому номеру 112.