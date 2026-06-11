Коммунальные службы Чехова обеспечили жителей деревни Чепелево водой

Жители деревни Чепелево обратились к представителям власти по поводу недостаточного напора воды. Управления ЖКХ администрации Чехова оперативно отреагировали на ситуацию.

Как объяснили жителям, из-за установившейся аномальной жары, а также активного начала поливочного и дачного сезонов нагрузка на водозаборные узлы значительно возросла. Еще одна причина сложившейся ситуации — процесс наполнения системы после завершения плановых работ на котельной. В результате давление в системе водоснабжения временно снизилось. Специалисты сообщили, что после завершения этих мероприятий подача воды снова вернется к нужным параметрам.

Чтобы минимизировать неудобства, организовали подвоз воды. Цистерну разместили у дома № 3 на улице Центральная. Любой житель мог набрать воды 10 июня в течение дня до 21:00.

Кроме того, специалисты Водоканала «Чеховское ЖКХ» проведут мониторинг работы оборудования на водозаборном узле и осмотрят сети на предмет возможных утечек и незаконных подключений.