Коммунальные службы Чехова ликвидируют последствия сильного снегопада

В городском округе Чехов продолжаются работы по ликвидации последствий мощного снегопада, вызванного циклоном «Валли». Вечером 21 февраля сотрудники МБУ «Чеховское благоустройство» и подрядных организаций провели уборку на Вишневом бульваре, очищая проезжую часть, тротуары и парковки возле жилых домов и торговых объектов, включая магазины «Чеховский», «Чижик», «Пятерочка» и торговый центр «Ладья».

Для выполнения задач использовалась специальная техника, в том числе большой фронтальный погрузчик, который помог убрать сугробы на бульваре и автостоянках. Мини-погрузчик «Бобкэт» способствовал очистке тротуаров и проездов. В труднодоступных местах работы проводились вручную с использованием лопат и других инструментов.

Собранный снег и лед были вывезены на специальные площадки для складирования, расположенные в городе Чехов (улица 8 Марта), деревне Перхурово (поле у поворота на деревню Красные Орлы) и деревне Гришенки (заброшенный карьер). С начала зимнего периода из дворов и общественных территорий было вывезено более 16 тысяч кубометров снега и льда, а с улиц и тротуаров — свыше 26 тысяч кубометров.

Местная администрация перевела коммунальные и дорожные службы в режим усиленной работы. В ликвидации последствий снегопада задействовано более 300 сотрудников МБУ «Чеховское благоустройство», «Мосавтодора», подрядчиков и управляющих компаний, которые используют 59 единиц спецтехники. Смены начинаются ежедневно с пяти часов утра.

Уборку проездов и проходов и их обработку противогололедными материалами проводили не только в городе, но и в селах и деревнях, таких как Леоново, Хоросино, Першино, Стремилово, Булгаково и других.

Заявки на уборку снега принимаются по телефонам 8-800-250-40-04 («Мосавтодор») и 8-800-300-87-43 (МБУ «Чеховское благоустройство»).