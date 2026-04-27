Коммунальные службы Бронниц вышлит на борьбу с последствиями снегопада

В городе Бронницы из-за резкого ухудшения погоды коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Особое внимание уделяется общественным местам и социальным объектам.

Внезапный снегопад, который начался в конце апреля, заставил дорожников работать с максимальной нагрузкой. Они приступили к расчистке улиц еще до рассвета. На борьбу с непогодой вышли все доступные силы.

Мастер дорожной службы ООО «Бронницкий ДорСервис» Иван Мальцев сообщил, что первыми на линию вывели технику для расчистки проезжей части. К семи часам утра к работе приступили люди.

Сейчас в городе задействованы комбинированные дорожные машины (КДМ), тракторы (МТЗ), мини-погрузчики И автомобили для подвоза личного состава.

Всего работают 16 единиц техники и более 50 человек из трех организаций: МБУ «Благоустройство», ООО «Бронницкий ДорСервис» и ООО «Развитие».

Особое внимание уделяется ключевым общественным пространствам, таким как площади имени Тимофеева и парк «Бронницкий Луг», а также остановкам общественного транспорта и подъездным путям к ним.

Коммунальные службы делают все возможное, чтобы город оставался безопасным для пешеходов и автомобилистов.