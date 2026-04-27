Коммунальные службы борются с последствиями снегопада в Лосино-Петровском

Утром 27 апреля в городском округе Лосино-Петровский коммунальные службы начали активную работу по ликвидации последствий сильного снегопада. Для этого привлекли 15 единиц спецтехники и более 40 уборщиков территории, сообщили в оперативном штабе округа.

В первую очередь на улицы вышли комбинированные дорожные машины, которые расчистили основные автомобильные дороги. Затем к работе подключились тракторы с щетками и отвалами.

Особое внимание уделили автобусным остановкам. Мини-погрузчики освобождали от снега остановочные карманы, чтобы предотвратить образование заторов при заезде общественного транспорта.

Также бригады коммунальщиков оперативно реагировали на последствия стихии. Из-за обильных осадков и порывистого ветра в нескольких точках округа были зафиксированы падения деревьев. Специалисты распилили и убрали повалившиеся стволы и ветки, которые перекрывали проезжую часть и подходы к домам.

Работы по очистке дворов и внутриквартальных проездов продолжаются в течение всего дня. Коммунальные службы призывают водителей быть внимательными и соблюдать осторожность.