Коммунальные службы борются с последствиями снегопада в Лосино-Петровском округе

В Лосино-Петровском округе коммунальные службы второй день устраняют последствия сильного снегопада. Тяжелая техника «Городского хозяйства» расчищает основные дороги, а во дворах с осадками справляется малая механизация управляющих компаний.

В поселке Свердловский специалисты «Жилспектра» очищают от снега дворовые проезды и тротуары. Из-за повышенной влажности снег становится тяжелым, что создает трудности для автомобилистов, мам с колясками и пожилых людей.

Сначала расчистили основные маршруты: проезды к контейнерным площадкам, парковкам и вдоль домов. Затем приступили к очистке тротуаров.

Синоптики предупреждают, что в ночь на 29 апреля температура может опуститься до -2 градусов. Из-за ночных заморозков на мокрой поверхности проезжей части и тротуарах может образоваться гололед. Автомобилистов и пешеходов призывают быть предельно внимательными и осторожными.