Коммунальные службы Богородского округа провели зимнюю уборку города

Коммунальные и дорожные службы Богородского округа приступили к работам по зимнему содержанию улиц. Параллельно уборку снега на придомовых территориях ведут управляющие компании.

На дороги Богородского округа вышли от муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство» четыре комбинированные дорожные машины для посыпки магистралей пескосоляной смесью для предотвращения образования гололеда, а также девять тракторов со щеточным оборудованием для механизированной подметки и один — для обработки дорог противогололедными материалами. Кроме этого, 37 рабочих и дворников вручную убирают тротуары.

От учреждения «Благосфера» работают четыре комбинированные дорожные машины, две тракторные машины, три фронтальных погрузчика, один погрузчик-экскаватор, восемь тракторов, улицы приводят в порядок 70 человек.

Продолжается посыпка дорог, обработка тротуаров и расчистка придомовых территорий. В приоритете — автодороги, магистральные улицы, маршруты движения общественного транспорта, подъезды к социально значимым объектам, остановки общественного транспорта.