Коммунальные службы Богородского округа подготовились к снегопаду

Городские службы переведены на круглосуточный режим работы из-за предупреждения метеорологов. На расчистку дорог и тротуаров выйдет более 500 человек и 110 единиц техники.

Для уборки магистралей и подъездов к социальным объектам будет задействовано более 70 единиц спецтехники из МБУ «Благосфера». В работе используют грейдеры, тракторы, погрузчики и самосвалы. Основные работы по расчистке проезжей части и обработке дорог противогололедными материалами планируют проводить в ночную смену.

Для уборки внутридворовых территорий управляющие компании мобилизовали около 40 единиц техники и более 350 работников. Они будут расчищать подъезды к домам и пешеходные зоны.

Более 150 дорожных рабочих займутся ручной уборкой тротуаров, пешеходных переходов и остановок, где невозможно использовать технику.