Коммунальные службы активно очищают Комсомольский пруд в Одинцове

Комсомольский пруд в городе Одинцово — это популярное место для отдыха и прогулок среди жителей восьмого микрорайона. В связи с этим коммунальные службы уделяют особое внимание уборке территории, проводя ее дважды в день: утром и вечером. Работники расчищают дорожки от снега и обеспечивают свободный доступ к детским качелям, которые пользуются большой популярностью у местных детей. Многие из них спешат сюда после школьных занятий.
Техник-смотритель Рустам Рашидов отметил: «Зима в этом году очень снежная, но мы справляемся: работаем в усиленном режиме, перебрасываем людей с одного участка на другой, чтобы оперативно убирать снег. Настоящая русская зима!
