Коммунальные службы активно очищают Комсомольский пруд в Одинцове

Комсомольский пруд в городе Одинцово — это популярное место для отдыха и прогулок среди жителей восьмого микрорайона. В связи с этим коммунальные службы уделяют особое внимание уборке территории, проводя ее дважды в день: утром и вечером. Работники расчищают дорожки от снега и обеспечивают свободный доступ к детским качелям, которые пользуются большой популярностью у местных детей. Многие из них спешат сюда после школьных занятий.