Коммунальные службы активно борются с последствиями снегопада в Егорьевске

В Егорьевске продолжаются работы по устранению последствий сильного снегопада. Сотрудники дорожных служб и благоустройства трудятся в усиленном режиме, чтобы расчистить дороги и дворы.

С раннего утра на улицах города задействовано множество единиц техники: десять тракторов МТЗ-82 и три трактора МТЗ-320 для уборки проездов и тротуаров, четыре мини-погрузчика для очистки парковок, два фронтальных погрузчика и пять самосвалов. Подрядчики добавили к этому арсеналу еще технику: два мини-погрузчика, два погрузчика, два самосвала и два бульдозера для работы на снегоуборочной базе. В уборке участвуют 73 дворника и 15 дополнительных сотрудников.

Вывоз снега стартовал в ночное и утреннее время. Собранный снег массово транспортируется на специально оборудованную снегоуборочную базу за чертой города. В первую очередь снег вывозят с перекрестков, основных магистралей и участков, где сугробы мешают движению транспорта и пешеходов.

Дорожные службы работали в круглосуточном режиме, чтобы к утру обеспечить проезд по основным направлениям. Сейчас бригады продолжают работу во всех районах города, уделяя особое внимание подъездам к социальным объектам и местам массового скопления снега.