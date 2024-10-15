Коммунальные системы Подмосковья приняли свыше 400 обращений жителей за неделю

Сотрудники коммунальных систем Подмосковья приняли свыше 400 обращений жителей за неделю. Из них 211 поступили онлайн.

Как рассказал в МинЖКХ Подмосковья, предприятие ведет основную работу в Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Шатуре, Электростали, Богородском округе и Лосино-Петровском.

За неделю жители задали 195 вопросов на тему водоснабжения, 12 были связаны с системами водоотведения, два — с ремонтом колодцев и два — с модернизацией сетей.

Еще свыше 200 обращений поступили от непосредственно местных жителей и управляющих компаний. Около 70% из них касались засоров, еще более 20% — теплоснабжения.

Лаборатории филиалов Коммунальных систем также провели пробы воды, по результатам которых провели необходимую работу.

На сегодняшний день 93% всех поступивших заявок отработали.

«Наша главная задача — оперативно реагировать на запросы жителей и оказывать им качественные коммунальные услуги. Мы делаем все возможное, чтобы решать проблемы, возникающие в нашем регионе, в кратчайшие сроки. Это подтверждается высоким процентом успешно отработанных заявок — более 90% уже решены, и в ближайшее время будут отработаны оставшиеся», — отметил глава МинЖКХ региона Антон Велиховский.

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