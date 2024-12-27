Коммунальные системы Подмосковья подвели итоги 2024 года

Коммунальные системы Московской области подвели итоги работы за год. Так, совместными усилиями десяти филиалов в семи округах удалось устранить более трех тысяч технологических аварий на сетях холодного водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

«Важно отметить, что произошло увеличение зоны ответственности предприятия в части теплоснабжающего комплекса и присоединения двух филиалов городского округа Павлово-Посадский», — подчеркнул генеральный директор ГУП МО «КС МО» Игорь Берняков.

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский добавил, что в 2025 году ГУП МО «КС МО» планируется провести капитальный ремонт более 45 объектов коммунальной инфраструктуры в городских округах Московской области.

«Особое внимание уделяется восстановлению и поддержанию инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, в том числе на территории Новоазовского муниципального округа ДНР», — заключил министр.