Коммунальные системы Подмосковья отработали свыше 400 заявок за неделю

Сотрудники Коммунальных систем Московской области приняли свыше 430 обращений жителей за неделю. Это на 8% больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, рост обращений говорит о высоком уровне взаимодействия с жителями и эффективности отработки заявок.

Так, за неделю ведомство получило 228 онлайн-обращений. Из них 184 касались работы систем холодного и 27 — горячего водоснабжения, еще 15 были связаны с водоотведением.

Еще 400 запросов предприятие получило от жителей и управляющих компаний. Около 67% из них касались засоров на внутриквартальных сетях, а 26% — теплоснабжения.

«Высокий уровень оперативности сотрудников коммунальных служб региона демонстрирует нашу приверженность к обеспечению качественного и своевременного обслуживания жителей. Рост числа обращений — это показатель того, что жители доверяют системе, а наши специалисты работают над постоянным улучшением ситуации», — заявил глава министерства Антон Велиховский.

Ведомство уже обработало 91% обращений. Остальные находятся в стадии выполнения.