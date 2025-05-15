Коммунальные сети в домах по улице Адмирала Горшкова проверили в Балашихе

Депутат городского Совета от партии «Единая Россия» Николай Говричев совершил обход нескольких многоквартирных домов на улице Адмирала Горшкова в Балашихе. Он оценил состояние систем водоснабжения, водоотведения и отопления. По итогам проверки недочетов не обнаружили.

Обход стал частью городской программы мониторинга инженерных коммуникаций, реализуемой в рамках партийного проекта «Школа ЖКХ». Его основная задача — с помощью регулярных проверок и профилактики повысить качество жилищно-коммунальных услуг.

«Техническое обслуживание систем жизнеобеспечения — ключ к комфорту и безопасности жителей. Профилактика позволяет избежать серьезных сбоев и обеспечивает стабильную работу коммуникаций. Наш проект „Школа ЖКХ“ нацелен на повышение уровня жизни горожан», — подчеркнул Николай Говричев.

Программа мониторинга помогает своевременно выявлять потенциальные неполадки, предотвращать аварии и улучшать надежность инженерных систем.