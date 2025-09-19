Коммунальные объекты отремонтируют в 5 округах Подмосковья в 2025 году

В Кашире прошла открытая трибуна, организованная Мособлдумой. На мероприятии обсудили планы модернизации коммунальной инфраструктуры в Кашире, Подольске, Серпухове, Ступине и Чехове.

Участники осмотрели блочно-модульные котельные. Одна из них строится рядом с домом № 2 на улице Иванова. Готовность объекта достигла 80%. Котельная заработает уже в октябре и обеспечит теплом 17 ломов.

«Это важный объект, который будет обеспечивать теплом четыре социальных объекта, среди которых школа и подстанция скорой помощи. В целом в Подмосковье идет большая работа в сфере. Поэтому Мособлдума по поручению председателя Игоря Брынцалова регулярно проводит открытые трибуны, в ходе которых жители могут задать свои вопросы о ходе работ», — уточнил председатель профильного комитета Мособлдумы Олег Гаджиев.

По его словам, с 2023 года в Подмосковье активно реализуют масштабную программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Она включает строительство и реконструкцию котельных, центральных тепловых пунктов, теплосетей, водозаборных узлов, канализационных насосных станций, очистных сооружений, а также сетей водоснабжения и водоотведения.

Первый заместитель министра энергетики Московской области Расим Тактаров сообщил, что в 2025 году планируется выполнить 500 мероприятий: модернизировать 146 котельных, 22 центральных тепловых пункта и 332 участка теплосетей общей протяженностью 333,5 километра. Эти работы затронут 2,9 миллиона человек, проживающих более чем в 21,2 тысячи многоквартирных и частных домов.