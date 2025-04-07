Коммунальную технику вывели для уборки снега на дороги в Можайске

Циклон «Зион» накрыл Подмосковье в прошедшие выходные. Коммунальные и дорожные службы округа продолжают расчищать территории от последствий снегопада.

В первую очередь очищают проезжие части, автобусные остановки, спуски, тротуары и входные группы многоквартирных домов.

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев рассказал, что работа по уборке снега началась с трех часов ночи. С утра на улицах города также стартовала ручная очистка тротуаров. Специальные бригады вооружились лопатами, чтобы устранить остатки снега и образовавшейся наледи,

«Предпринимаем все меры для того, чтобы жители начали свой день с комфортом. Проезжие части обрабатываются и расчищаются от снега и наледи, чтобы обеспечить безопасное передвижение автомобилей и общественного транспорта», — сказал руководитель муниципалитета.

Синоптики прогнозируют, что зимняя погода в Подмосковье продлится до конца недели. За это время выпадет месячная норма осадков.