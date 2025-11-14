Коммунальную технику во Фрязине подготовили к зимнему сезону

В администрации округа прошло рабочее совещание, объединившее представителей профильных ведомств и коммунальных служб. Основной целью встречи стала всесторонняя оценка и обеспечение полной готовности города к предстоящему зимнему периоду, с акцентом на оперативную и эффективную уборку снега.

«Принимая во внимание прогнозы о предстоящих обильных снегопадах, я дал поручения всем соответствующим службам максимально оперативно и качественно подготовиться к зимним условиям», — сообщил глава наукограда Дмитрий Воробьев.

На сегодняшний день коммунальные службы Фрязина провели масштабную подготовительную работу. Специалисты проверили исправность всей необходимой коммунальной техники: снегоуборочные машины, тракторы, погрузчики — все агрегаты прошли техническое обслуживание и готовы к работе. Особое внимание было уделено наличию запасов противогололедных реагентов — соли и песка, которые являются ключевыми элементами для борьбы с обледенением дорог и тротуаров. Кроме того, был проведен анализ и укомплектованность штата персонала.