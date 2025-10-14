Коммунальную технику в Ленинском округе подготовили к зимнему сезону

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов провел рабочее совещание по итогам онлайн-конференции с губернатором Московской области с участием профильных заместителей и руководителей муниципальных организаций. Заместитель главы округа Татьяна Калямина сообщила, что муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» гарантирует полную готовность к работе в зимний период.

Она отметила, что в распоряжении 126 единиц различной техники, включая самосвалы, экскаваторы, тракторы и другие машины.

Также подготовлено все необходимое навесное оборудование и антигололедные реагенты в количестве тысячи тонн. Дополнительно заключен договор на поставку 1440 тонн технической соли.

Глава Ленинского округа подчеркнул, что, несмотря на достаточное количество инвентаря и спецодежды, необходимо приобрести дополнительные единицы оборудования и одежду для работников учреждения. Он также акцентировал внимание на важности продолжения работы по мониторингу и уборке территорий с использованием сервиса «Яндекс-вектор».

«Специалистами МБУ „Благоустройство“ разработана и утверждена схема, включающая 31 маршрут для проведения зимней уборки. Вся зона ответственности предприятия охвачена этими маршрутами, информация о которых внесена в систему. Готовность схемы к работе оценивается в 100%. Средняя протяженность маршрута на одну единицу техники составляет 22 километра. Время, необходимое для прохождения одного маршрута, варьируется от пяти до шести часов», — уточнила Татьяна Калямина.

На совещании обсудили готовность к зимнему обслуживанию территорий предприятием МБУ «ДорСервис», которое отвечает за содержание муниципальных дорог в Ленинском округе.

«Для обеспечения порядка и чистоты в зимнее время планируем задействовать 57 единиц техники и 82 дорожных рабочих. На наших площадках уже подготовлено высемь тысяч тонн пескосоляной смеси, и до конца года закупим еще шесть тысяч тонн. Кроме того, мы продолжаем работу по обнаружению и ликвидации выбоин на дорогах. За прошедшую неделю нашими сотрудниками было отремонтировано 244 выбоины», — сообщил директор МБУ «ДорСервис» Антон Колесников.