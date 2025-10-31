Коммунальную технику Серебряных Прудов подготовили к зиме

Парк культуры и отдыха «Серебряный» продемонстрировал готовность к встрече предстоящей зимы. Глава Серебряно-Прудского округа Олег Павлихин, представитель Министерства физической культуры и спорта Московской области и администрация парка проверили готовность коммунальной техники.

Снегоуборочные машины, тракторы для расчистки больших площадей и оборудование для посыпки дорожек противогололедными материалами — все это было тщательно осмотрено и проверено специалистами. Помимо крупной техники, также был проверен весь необходимый инвентарь — от лопат и щеток для ручной уборки до запасов материалов для противогололедной обработки.

Команда подрядной организации, отвечающая за поддержание порядка на территории, прошла целевой инструктаж. Персонал подтвердил готовность оперативно реагировать на любые погодные условия, обеспечивая бесперебойную работу по очистке и обработке территории.