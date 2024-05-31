Коммунальную технику представили на выставке в Красногорске

пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному и жилищному надзору

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному и жилищному надзору

Специализированную коммунальную технику представили на выставке «Logistika EXPO» в Красногорске. Делегация Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ознакомилась с представленными на площадке тягачами, экскаваторами, газонокосилками и мусоровозами.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, подготовка к осенне-зимнему сезону началась уже сейчас, поэтому очень важно, чтобы спецтехника отвечала всем требованиям к современной уборке городов.

«Планируем ежегодно обновлять и пополнять парк мусоровозов региона. Главное, чтобы техника была экологичной и практичной. При выборе производителя мы учитываем массу параметров — стоимость, ресурс, объем кузова, используемое топливо, комплектацию, шумность и комфорт водителя», — рассказал Мурашов.

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