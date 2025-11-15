Коммунальную технику Подмосковья подготовили к зиме

Ночью в Московской области прошел первый снегопад, и в некоторых округах высота снежного покрова уже достигает четырех сантиметров. Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко подчеркнул, что скорость и качество зимней уборки напрямую зависят от того, насколько хорошо коммунальные службы оснащены специальной техникой.

По его словам, главная задача на этот зимний сезон — не просто реагировать на погоду, а работать на опережение. Муниципальные учреждения заранее подготовили технику: провели ее резину и перевели в зимний режим.

Коммунальные базы располагают необходимым оборудованием — снегоуборочными отвалами для быстрой очистки улиц после снегопадов, щетками для финальной уборки асфальта и пескоразбрасывателями для обработки дорог от гололеда. Уже сегодня первая техника вышла на уборку улиц Подмосковья.