Коммунальную технику подготовили к зиме в Пушкино

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с председателем Совета депутатов округа Артемом Садулой провел проверку готовности предприятий коммунальной сферы к зимнему сезону. Делегация осмотрела площадки МКУ «ПУШГОРХОЗ» в Пушкино и «Городского хозяйства» в Ивантеевке.

На сегодняшний день парк техники Пушкинского округа насчитывает 429 единиц, включая автовышки, погрузчики, малую механизацию, аварийные машины, самосвалы и другие необходимые средства. В округе функционируют восемь муниципальных предприятий с общим числом сотрудников 418 человек, а также 52 управляющие компании, в которых трудятся 328 работников.

Максим Красноцветов отметил, что в планах администрации объединить некоторые муниципальные казенные учреждения для повышения оперативности и эффективности работы. Важно отметить, что весь персонал коммунальных служб пройдет необходимую подготовку и обучение.

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