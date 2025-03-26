Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Коммунальную технику перевели на летний режим работы в Подмосковье. На машинах заменили навесное оборудование, резину и провели техобслуживание.

Как сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий, коммунальную технику перевели на летний режим работы из-за наступления тепла. На машинах установили сезонное навесное оборудование, а также летнюю резину. Техника также прошла технически осмотр.

Для бесперебойной уборки на автомобили также установили поливомоечное оборудование.

В министерстве добавили, что летом особое внимание уделяют уборке смета, промывке территорий и расчистке каналов для стока воды.