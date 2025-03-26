Коммунальную технику перевели на летний режим работы в Подмосковье. На машинах заменили навесное оборудование, резину и провели техобслуживание.
Как сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий, коммунальную технику перевели на летний режим работы из-за наступления тепла. На машинах установили сезонное навесное оборудование, а также летнюю резину. Техника также прошла технически осмотр.
Для бесперебойной уборки на автомобили также установили поливомоечное оборудование.
В министерстве добавили, что летом особое внимание уделяют уборке смета, промывке территорий и расчистке каналов для стока воды.
Степаненко отсудила наследство у семьи покойной подруги
Будущий зять Волочковой прогорел. Вскрылась неприятная правда о бизнесмене
Бесплатный онлайн-курс МГИМО проведут в Одинцове
В США допустили неудовлетворенность России и Украины соглашением о мире
В квартире российской пенсионерки-инвалида рухнул потолок
Администрация Одинцовского округа провела встречу с жителями в Звенигороде
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте