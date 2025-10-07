Коммунальную спецтехнику обновили в Серебряных Прудах

Округ укрепил свою коммунальную инфраструктуру, получив каналопромывочную машину и экскаватор-погрузчик, предназначенные для эффективного обслуживания и поддержания в рабочем состоянии коммунальных сетей. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

По его словам, новая каналопромывочная машина станет незаменимым помощником в поддержании чистоты и проходимости канализационных сетей. Ее основная задача — оперативная промывка трубопроводов, что позволит эффективно предотвращать засоры, снижать риск возникновения аварийных ситуаций и обеспечивать бесперебойную работу системы водоотведения.

Экскаватор-погрузчик — еще одно приобретение для округа. Эта машина позволит проводить широкий спектр работ по ремонту и обслуживанию инженерных коммуникаций, включая земляные работы, погрузку и разгрузку материалов, а также устранение аварий и неполадок на сетях водоснабжения, теплоснабжения и канализации.