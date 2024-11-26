Коммунальную службу в Дубне перевели на круглосуточный режим работы

По поручению главы городского округа Дубна Максима Тихомирова, специалисты Муниципального бюджетного учреждения «Жилищно-коммунальное управление» перешли на круглосуточный режим работы. В муниципалитете для уборки снега привлекают свыше 40 машин спецтехники и более 70 сотрудников.

Работники коммунальной службы в ночное время расчищают улицы и дворы, остановки общественного транспорта и подходы к учреждениям социальной сферы. За день специалисты убирали свыше 60 километров автомобильных и дворовых дорог.

С этого года Дубну приводит в порядок Муниципальное бюджетное учреждения «Жилищно-коммунальное управление», а не подрядные организации, как было раньше. Это нововведение поможет развить городскую коммунальную службу, улучшить качество и скорость обслуживания жителей и обновить парк техники. Так, с начала года в распоряжении учреждения появились три новых машины «Газель», два экскаватора-погрузчика, два мини-погрузчика, два трактора МТЗ 320.4 и один самосвал.

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