Коммунальную инфраструктуру в Ступине полностью подготовили к отопительному сезону

В Ступине завершается подготовка к зиме. К отопительному периоду полностью готовы 848 многоквартирных домов, 39 котельных, 14 тепловых пунктов, 91 ВЗУ, а также тепловые, водоснабжающие и водоотводные сети. Глава округа Сергей Мужальских вместе с заместителями и руководителями администрации осмотрел ключевые объекты теплоэнергетики.

Они посетили дома с верхним розливом отопления, котельную в микрорайоне «Б» Ступина и в поселке Жилево. Коммунальный объект в микрорайоне «Б» обслуживает 25 домов с семью тысячами жителей. В этом году, при поддержке Подмосковья, там установили новый котел.

Котельная в Жилеве отапливает дома более тысячи жителей. Несмотря на устаревшее оборудование, объект содержится в нормативном состоянии. В следующем году начнется строительство новой блочно-модульной котельной на Северной улице.

«Городской округ Ступино готов к прохождению отопительного периода. Управляющими организациями и ТСЖ проведены предупредительно-плановые работы, которые включали в себя восстановление теплового контура, ремонт кровельного покрытия, теплоизоляцию внутренних инженерных сетей, другое», — заключил Мужальских.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов взять на контроль подготовку домов к отопительному сезону. Он подчеркнул необходимость отработать все нарушения с управляющими компаниями.

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