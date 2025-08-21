Коммунальную инфраструктуру проверили после модернизации в 11 округах Подмосковья
Представители Министерства ЖКХ Подмосковья регулярно выезжают на объекты, чтобы проверить, как выполняют инвестпрограммы ресурсоснабжающих организаций. Так, за семь месяцев 2025 года плановые проверки прошли на канализационных насосных станциях, водозаборных узлах, а также на сетях водоснабжения и водоотведения в Кашире, Сергиевом Посаде, Жуковском, Протвине, Долгопрудном, Мытищах и Серпухове.
«Наши специалисты регулярно выезжают на объекты водоснабжения и водоотведения для освидетельствования реализованных мероприятий по инвестпрограммам РСО. Помимо заранее утвержденных проверок проходят и внеплановые выезды по заявкам органов местного самоуправления», — добавил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.
Эксперты изучают документы, проводят замеры и инспекции вместе со специалистами строительного контроля. По итогам проверок составляют акты, в которых отражается, соответствуют ли реально потраченные ресурсы тем средствам, которые выделили по инвестпрограмме.