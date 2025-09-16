Коммунальную аварию устранили в подвале дома № 2 на Вокзальной улице в Чехове

В доме № 2 на Вокзальной улице в Чехове 15 сентября произошла коммунальная авария — из подвала под большим напором вытекала вода. Как выяснилось позже, причиной стал прорыв трубы центрального отопления.

Председатель Совета многоквартирного дома Екатерина Ткаченко сообщила, что в многоквартирном доме начались пробные топки. Неприятный инцидент в системе теплоснабжения произошел в 09:00. Один из кранов на стояке был поврежден. В результате мощный напор воды начал бить в дверь и вытекать наружу через щели.

Жители дома тут же оставили заявку на портале «Добродел», а также обратились в местную администрацию и управляющую компанию «Чеховское благоустройство». Специалисты оперативно перекрыли стояк, остановили утечку и заменили поврежденный кран. Коммунальные службы также проверили остальные секции, помещения и инженерные сети в подвале. Кроме того, убрали там крупный и мелкий мусор и бытовые отходы.

Напомним, что по всем вопросам, касающимся жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу управляющей компании. Оставить заявку жители могут лично на Новослободской улице в доме № 7 по будням с 08:00 до 17:00, в пятницу до 15:45.