Коммунальное предприятие в поселке Архангельское проверили на готовность к зиме

Проверки городских округов Подмосковья на готовность к зиме продолжаются. В выходные заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Кирилл Григорьев оценил проделанную работу в Красногорске.

В первую очередь проверили состояние контейнерных площадок в густонаселенных районах Красногорска. Запаркованность во дворах часто мешает вывозу отходов, поэтому администрации округа рекомендовали регулярно рассказывать жителям о правилах стоянки.

Осмотрели МБУ в поселке Архангельское, в обслуживании которого находятся 310 дворов, 25 общественных территорий и более 400 жилых домов. Здесь проверили укомплектованность штата и техники, зону обслуживания и ремонта, а также общежитие для вахтовиков.

«Видим, все муниципалитеты ответственно подходят к подготовке к зимнему периоду — уделяют значительное внимание обеспеченности базовым инвентарем, исправности средств малой механизации, наличию на складах МБУ противогололедных материалов», — сказал Кирилл Григорьев.

В установленные сроки все выявленные в Красногорске недочеты устранят.

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