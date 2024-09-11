Коммунальное хозяйство в Ступине подготовили к холодам по поручению Андрея Воробьева

Подмосковье продолжает активно готовиться к осенне-зимнему сезону. Так, в Ступине в рамках подготовки к холодам проверили состояние 848 домов, 39 котельных и 14 центральных тепловых пунктов. Работы выполнили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева .

«В этом году мы многое изменили и усилили в подготовке Подмосковья к осенне-зимнему периоду. Стараемся отработать каждый муниципалитет так, чтобы сети, котельные, основные узлы систем теплоснабжения надежно функционировали и были полностью готовы к пиковым нагрузкам зимой», — отметил Андрей Воробьев.

По словам главы Ступина Сергея Мужальских, общий процент готовности муниципалитета к осенне-зимнему периоду по основным показателям достиг 100. В рамках подготовки к зиме в округе также проверили состояние тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, а также подготовили запасы топлива.

«Все котельные прошли планово-предупредительные ремонты. В селах Большое Алексеевское и Ситне-Щелканово введены в эксплуатацию новые блочно-модульные котельные мощностью семь МВт и 10,5 МВт соответственно», — заключил глава округа.

Сейчас в Ступине продолжаются работы по подключению котельных к диспетчеризации. Это позволит контролировать их работу удаленно, а также оперативно реагировать на аварийные ситуации.

Помимо этого, управляющие компании завершили плановый ремонт многоквартирных домов. В округе привели в порядок 129 подъездных козырьков, 123 входные группы, более восьми тысяч межпанельных швов и свыше 17 тысяч квадратных метров кровли.

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