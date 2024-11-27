Коммунальная служба устранила аварийные деревья в лесопарках Дубны

Для чистоты и безопасности жителей Дубны работники городской коммунальной службы устранили аварийные деревья. Работы провели в лесопарковой зоне в районе Коммунального проезда и в лесу у завода «Кронштадт».

Жители обратились в городскую коммунальную службу с просьбой убрать поваленные сильным ветром и снегопадом деревья. Сотрудники выехали в лесопарки, чтобы осмотреть опасные места и провести необходимые работы.

«Мы понимаем, для жителей важно иметь доступ к безопасным и ухоженным лесопарковым зонам. Наша команда продолжает активно работать над тем, чтобы обеспечить комфортные условия для отдыха и прогулок», — подчеркнул представитель Муниципального бюджетного учреждения «Жилищно-коммунальное управление».

Лесопарки в городском округе Дубна продолжат благоустраивать. Вопросы, предложения и замечания можно направить в Муниципальное бюджетное учреждение «Жилищно-коммунальное управление».

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