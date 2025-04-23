Комлесхоз провел противопожарные учения в Егорьевске

В егорьевском филиале «Мособллеса» состоялись учения по предупреждению и ликвидации возгораний в лесах. Подобные мероприятия проводят ежегодно. На них службы и ведомства региона отрабатывают совместные действия при ЧС из-за природных пожаров. Об этом сообщили в подмосковном комитете лесного хозяйства.
Проверили готовность к пожароопасному сезону члены правительства региона и сотрудники центрального аппарата МЧС России. В учениях поучаствовали 26 лесничих, также было задействовано 19 единиц спецтехники.
«Наши лесничие и пожарные показали хорошую выучку и слаженность действий», — отметил временно исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
Для зрителей ведомство организовало выставку пожарно-спасательного оборудования.
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