Комлесхоз провел противопожарные учения в Егорьевске

В егорьевском филиале «Мособллеса» состоялись учения по предупреждению и ликвидации возгораний в лесах. Подобные мероприятия проводят ежегодно. На них службы и ведомства региона отрабатывают совместные действия при ЧС из-за природных пожаров. Об этом сообщили в подмосковном комитете лесного хозяйства.