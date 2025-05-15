Комлесхоз Подмосковья внедрил инновационный проект мониторинга территорий

Аналитический центр лесного и сельского хозяйства из группы ITFB вместе с Комлесхозом Подмосковья и компанией «Инсайт-проект» запускает пилотный проект по использованию беспилотников для наблюдения за состоянием территорий. Цель проекта — сделать лесоуправление более современным и экологичным.

«Территория лесного фонда Подмосковья составляет почти два миллиона гектаров. Только в 2024 году мы провели более 70 тысяч патрулирований. Общая протяженность маршрутов превысила 1,9 миллиона километров — это огромный объем работы, выполненный нашими сотрудниками на автомобилях, снегоходах и пешком», — отметил заместитель председателя Комлесхоза Подмосковья Дмитрий Новиков.

Лесам нужен более точный и регулярный контроль. С помощью беспилотников специалисты смогут быстрее реагировать на угрозы — будь то болезни деревьев, незаконные вырубки или ухудшение состояния посадок.

Особое внимание уделят молодым соснам, посаженным в 2023–2024 годах. С помощью аэрофотосъемки можно будет следить, насколько хорошо они приживаются, и вовремя выявлять проблемы. Это важный шаг к созданию цифровой системы экологического мониторинга, которая особенно актуальна для реализации нацпроекта «Экология» и достижения целей устойчивого развития.