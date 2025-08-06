Комлесхоз Подмосковья сообщил о старте сезона охоты на водоплавающую дичь

В выходные в Подмосковье начинается один из самых популярных охотничьих сезонов — на водоплавающую дичь. Большинство диких уток уже закончили период размножения, и молодняк стал активно летать.

Наибольший интерес у охотников традиционно вызывают водно-болотные угодья в Шатурском, Можайском и Сергиево-Посадском округах. Именно туда в ближайшие дни направится много желающих открыть сезон.

«Открытие сезона охоты на пернатую дичь — значимое событие для региона. Мы призываем всех охотников строго соблюдать установленные правила, нормы добычи и меры безопасности. Это важно как для сохранения природных ресурсов, так и для безопасности самих охотников», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Важно помнить, что безопасность и соблюдение правил — главные условия успешной охоты. Особое внимание следует уделить обращению с оружием — небрежность может привести к трагическим последствиям. Категорически нельзя употреблять алкоголь, так как именно он чаще всего становится причиной несчастных случаев.

Ларькин отметил, что для охотников начало сезона — настоящий праздник, а для сотрудников Комлесхоза — период усиленной работы. Напомним, с картой охотничьих хозяйств можно ознакомиться по ссылке.