Комлесхоз Подмосковья сообщил о федеральной кампании «Останови огонь!»

Кампания «Останови огонь!» продлится до 30 сентября. Ее цель — напомнить людям о правилах пожарной безопасности в лесу и рядом с ним, предотвратить выжигание сухой травы и сохранить леса от огня. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

Соблюдение простых правил помогает сократить количество пожаров. Особое внимание в рамках кампании уделяют тем, кто чаще всего бывает в лесу и рядом с ним: туристам, рыбакам, охотникам, дачникам, сельхозработникам и другим. Важно, чтобы каждый понимал свою ответственность.

«Московская область — регион с высокой антропогенной нагрузкой, проблема лесных пожаров — одна из актуальных для Подмосковья. Уже в этом году с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда в регионе ликвидировали 12 пожаров», — подчеркнул председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В это время в школах проходят открытые уроки, организуют конкурсы, флешмобы и другие мероприятия, которые помогают формировать у людей бережное отношение к природе.