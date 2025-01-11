Комлесхоз Подмосковья рассказал об истории Дня заповедников и национальных парков

День заповедников и национальных парков отмечают в России 11 января. Комлесхоз Подмосковья рассказал об истории праздника.
«В России в этот день в 1917 году на территории современной Бурятии для сохранения популяции соболя и других животных на Байкале был образован первый государственный заповедник — Баргузинский», — отметили в Комлесхозе.
Впервые праздник отметили в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. Напомним, в Московской области особо охраняемые природные территории занимают площадь почти в 54 тысячи гектаров. Самые крупные из них — Приокско-Террасный заповедник, национальные парки «Лосиный остров» и «Завидово».
Новогодний троллейбус перевез более 5 тысяч пассажиров в праздники в Химках
Режим ЧС объявили в Тамбовской области после атаки БПЛА на жилые дома
Ледяную скульптуру «Трубящий ангел» установили у монастыря в Волоколамске
Войска поразили инфраструктуру украинских аэродромов и объекты энергетики
Еще пять семей в Дмитрове получили свидетельства на жилищную субсидию
«Тряслась кровать». Жительница Сочи — о подземных толчках ранним утром
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте