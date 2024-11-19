Комлесхоз Подмосковья рассказал о прохождении пожароопасного сезона

Пожароопасный сезон завершился в Подмосковье 15 ноября. С апреля в лесах выявили и потушили свыше 190 возгораний. Пик пришелся на сентябрь, в этот месяц специалисты ликвидировали 134 пожара.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, в этом году камеры выявили 70 лесных пожаров, жители сообщили еще о 63 и 65 обнаружили инспекторы в ходе рейдов.

«В этом году пик горимости пришелся на сентябрь. Только за первый месяц осени из-за повышенной температуры и длительного отсутствия осадков — на землях лесного фонда возникло и было ликвидировано 134 возгорания на общей площади 64,10 гектара», — рассказал председатель комитета.

К тушению пожаров в этом сезоне привлекли свыше 2,6 тысячи человек и 1,3 тысячи спецмашин.