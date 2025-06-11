Комлесхоз Подмосковья рассказал о контроле пожарной обстановки с воздуха

В преддверии длинных выходных Комлесхоз Московской области напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при отдыхе на природе. С начала пожароопасного сезона леса региона патрулируют не только наземными службами, но и с воздуха.

Авиапатрули способны фиксировать возгорания на расстоянии до 15 километров. С начала сезона уже провели 38 вылетов, а общее время воздушного наблюдения превысило 180 часов.

«Авиамониторинг является важным инструментом в борьбе с лесными пожарами, особенно в регионах с высокой пожарной опасностью, таким как Московская область. Использование легкомоторных самолетов Cessna-182/172 дает возможность быстро оценивать ситуацию с воздуха, контролировать обширные территории и своевременно выявлять очаги возгораний», — подчеркнул председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

По данным на 11 июня, с начала пожароопасного периода в Подмосковье удалось ликвидировать 90 лесных пожаров. Общая площадь возгораний составила почти 85 гектаров. Во всех случаях причиной возникновения огня стало неосторожное поведение людей.

Жителям напоминают, что за нарушение правил обращения с огнем, повлекшее за собой лесной пожар, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Размер штрафов может достигать 60 тысяч рублей для граждан, 110 тысяч — для должностных лиц и до двух миллионов рублей — для юридических лиц. В особо тяжелых случаях возможно лишение свободы на срок до восьми лет.

При обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.